Geen ‘Eieren na Pasen’ op De Ster: meer dan 8.000 paaseieren gaan naar bewoners en personeel van woonzorgcentra Joris Vergauwen

02 april 2020

11u42 0 Sint-Niklaas Provinciaal domein De Ster schenkt 8.040 grote paaseieren en 72 kilo kleine paaseitjes aan de bewoners en personeelsleden van Zorgpunt Waasland. Het paasfeest ‘Eieren na Pasen’ is immers geannuleerd.

Al jaren vindt op recreatiedomein De Ster op paasmaandag het evenement ‘Eieren na Pasen’ plaats. Dat gebeurt dit voorjaar niet. Daardoor heeft de provincie nu een overschot van zo’n 8.000 paaseieren en 72 kilo paaseitjes. De provincie besliste om de paaseieren een mooie, alternatieve bestemming te geven. De paaseieren zullen de komende dagen worden geschonken aan de 1.130 bewoners van de woonzorgcentra en de 1.600 personeelsleden van de thuiszorgdiensten en de zorgvoorzieningen in Kruibeke, Beveren, Sint-Niklaas en Zwijndrecht van Zorgpunt Waasland.

“De bewoners van de woonzorgcentra mogen al enkele weken geen bezoek ontvangen. Met dit warme gebaar denken wij aan hen in deze paastijd. Ook de personeelsleden van de thuiszorgdiensten, zorgcentra en administratie geven al enkele weken het beste van zichzelf in bijzonder moeilijke omstandigheden. We hopen hen zo te laten weten dat we als provinciebestuur heel dankbaar zijn”, aldus gedeputeerde Annemie Charlier (N-VA).

Voorzitter Maxime Callaert (N-VA) en algemeen directeur Tjeu van Diessen van Zorgpunt Waasland zijn uiteraard dankbaar. “Dit is een heel mooie geste voor onze bewoners en ons personeel. Zowel voor onze bewoners als voor onze medewerkers is het geen gemakkelijke periode, maar samen beleven ze ook heel mooie momenten. En soms pinken ze ook een traantje weg. We zijn ook heel trots op onze medewerkers omdat ze elke dag zoveel kracht, flexibiliteit en inzet tonen.”

Ook provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke schenkt zijn paaseieren van het afgelaste paasfeest weg aan personeel en bewoners van woonzorgcentra in de buurt.