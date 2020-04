Geen Buitenspeeldag, wel 6.000 bordspelen voor kinderen tussen 4 en 12 jaar Joris Vergauwen

17 april 2020

14u47 0 Sint-Niklaas Volgende week woensdag zou normaal gezien de Buitenspeeldag plaatsvinden. Om er toch een bijzondere dag van te maken, krijgen 6.000 kinderen tussen 4 en 12 jaar in Sint-Niklaas een origineel bordspel in de brievenbus.

Al jaren is de Buitenspeeldag een niet te missen afspraak voor de jongste generaties in Sint-Niklaas. Op heel wat locaties is er dan een speels, sportief en creatief aanbod. Een fijne dag voor ouders is dat ook, want zelden gaan kinderen zo makkelijk slapen als op de avond van de Buitenspeeldag.

Normaal gezien zou die Buitenspeeldag plaatsvinden op woensdag 22 april. Om de gekende reden is dat niet mogelijk. “Toch willen we op 22 april iedereen aan het spelen krijgen”, klinkt het bij Tim De Brabander en Toon De Beleyr van de stedelijke jeugddienst.

Samen met ontwerpster Emma Thyssen werd er een gloednieuw bordspel ontworpen, het ‘9100 speeldag-bordspel’. Dat valt de komende dagen bij 6.000 kinderen tussen 4 en 12 jaar in de bus. “Om het thuisspelen te stimuleren zorgen we voor een speels en veilig alternatief. Het bordspel loodst kinderen doorheen leuke speelplekken in Sint-Niklaas en de deelgemeenten, met 30 uitdagende speelopdrachten voor jong en minder jong.”

Het spelpakket dat vóór 22 april in de brievenbus valt, bevat naast het bordspel ook de nodige speelpionnen, een dobbelsteen, opdrachten, een kleurplaat en kleurpotloden. Kinderen kunnen er meteen mee aan de slag. Voor de bedeling werk de stad samen met buurbedrijf Drietakt, dat de 6.000 spelpakketten klaarmaakt en het in de brievenbussen deponeert.

Alle info voor jong en oud staat op de nieuwe website 9100speelstad.be.