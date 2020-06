Geen afscheidsfeestje op school? Leerkrachten zwaaien leerlingen thuis uit Joris Vergauwen

09u46 0 Sint-Niklaas De afscheidnemende kleuters en leerlingen van het zesde leerjaar van basisschool De Tovertuin hebben bezoek gekregen van hun leerkrachten. Die kwamen hen thuis opzoeken, omdat een afscheidsfeestje op school er dit jaar niet is.

Feestelijk verkleed trok een groepje leerkrachten van De Tovertuin met de fiets naar de leerlingen thuis. Ze bezochten 22 kleuters die straks naar het eerste leerjaar gaan en 13 leerlingen van het zesde leerjaar die straks de stap zetten naar het eerste middelbaar. Zij nemen afscheid van De Tovertuin aan de Noordlaan. Dat gebeurt normaal gezien met een mooi afscheidsfeestje op school, maar dat kan dit jaar niet. “En daarom bezoeken we de leerlingen thuis, om hen toch op een mooie manier uit te zwaaien”, klonk het bij juffen Lara, Lindsay, Elise en Annabel en turnleerkracht Yannick. Zij hebben de voorbije maanden meermaals de fiets genomen naar hun leerlingen. “Om de twee weken hebben we hen huiswerk en taken bezorgd, omdat het niet altijd mogelijk was om dat via de digitale weg te doen. Dat heeft toch ook een speciale band gesmeed, met de kinderen maar ook met ouders.”

En dan volgde nu het laatste fietstochtje naar hun leerlingen. Naar Zaria bijvoorbeeld, die met haar papa en zusje in de Plezantstraat woont. “Ik vind het zo lief dat ze komen aanbellen om afscheid te nemen. Het is best een verdrietige periode geweest. Ik vond het niet makkelijk. Volgend jaar wacht het middelbaar, maar ik ben toch heel blij dat we nog op deze leuke manier afscheid kunnen nemen.”