Gedichtendagavond bij WARP met Inge Braeckman, Michaël Vandebril en Elvis Peeters JVS

19 januari 2020

19u01 0 Sint-Niklaas Op woensdag 29 januari is er Gedichtenavond bij WARP.

Aan de vooravond van Gedichtendag brengen WARP en de bibliotheek van Sint-Niklaas een hulde aan de ‘Beat Generation’ en de schoonheid van bloemen. Het event kadert ook in het nakende kunstenfestival Coup de Ville later dit jaar, dat als thema ‘Chasing Flowers’ heeft.

Poëzie is er op de Gedichtenavond van Inge Braeckman(met beeldend werk van Malou Swinnen), Michaël Vandebril en Elvis Peeters. Sint-Niklazenaar Tom De Rocker zorgt voor een muzikale noot.

De Gedichtenavond start om 20 uur bij WARP, in de Apostelstraat 20 in Sint-Niklaas. De toegangsprijs bedraagt 5 euro.

Inschrijven kan via bibliotheek@sint-niklaas.be of 03 778 34 00