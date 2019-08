Gedenkpaal onthuld ter ere van volkskunstgroep Boerke Naas, die 70 jaar bestaat JVS

12 augustus 2019

10u01 0 Sint-Niklaas Op het Adolf Daensplein in Sint-Niklaas is de gedenkpaal ‘Het Volksnest’ onthuld. Dat gebeurde naar aanleiding van het 70-jarig bestaan van volkskunstgroep Boerke Naas.

Voor het 70-jarig bestaan van volkskunstgroep Boerke Naas sloegen Gerbrecht Lansu, de kleinzoon van oprichter Nest Van Eynde, en kunstenaar Sander Van Raemdonck de handen in elkaar en ontwierpen ze een gedenkpaal ter ere van de volkskunst in het Waasland. De onthulling van de gedenkpaal vormde het hoogtepunt van het feestjaar bij Boerke Naas. Dat gebeurde zaterdag tijdens de eerste editie van ‘Oogst in de Stad’, waarmee Boerke Naas een volksfeest met dansdemonstraties bracht op het plein, met ook een optreden van folkgroep ‘t Jong Vollek. De locatie op het Adolf Daensplein is bovendien niet toevallig gekozen. De gedenkpaal is er zichtbaar vanuit de woning van één van de oprichters van de volkskunstgroep, waar ook de thuisbasis is van de vereniging.