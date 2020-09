Geblesseerde triatlete Katrien Maes pakt brons op BK Open Water: “Ver buiten mijn comfortzone” Kristophe Thijs

14 september 2020

13u16 0 Sint-Niklaas Op het BK Open Water in Zwevegem ging de titelstrijd zoals verwacht tussen Valentine Dumont en Nora Naessens, waarbij de Waalse aan het langste eind trok. Meer in het oog springend was de derde plaats van de Wase triatlete Katrien Maes. Zij worstelt immers met een hardnekkige enkelblessure, waardoor verder onderzoek zal moeten uitwijzen of ze überhaupt nog ooit zal mogen lopen.

Ondanks het feit dat de triatloncompetitie maandenlang stillag, trainde Maes gewoon verder. “Maar ik kampte al een tijdje met wat last aan de enkel. Na enkele onderzoeken bleek dat er in mijn enkel een losliggend stuk bot zit. Wellicht gaat het om een oude blessure die nu pas aan het licht is gekomen. Omdat er bijkomende onderzoeken moeten gebeuren waarbij moet gekeken worden hoe het probleem kan verholpen worden, is lopen voorlopig totaal uit den boze. De vraag is zelfs of ik ooit nog kan en mag lopen”, zegt Maes vol vertwijfeling.

Recordkampioene

Met negen zeges kroonde Maes zich vorig seizoen tot de Belgische zegekoningin in het triatlon, maar die lijn kon ze omwille van corona dit jaar niet doortrekken. Het competitiebeest in de Wase deed haar uiteindelijk afzakken naar Zwevegem voor het BK Open Water. “Als voormalig zwemster, toch ondertussen een kleine tien jaar geleden, was dit een BK dat ver buiten mijn comfortzone lag. Al snel lag het tempo van de eerste twee dames veel te hoog en verkoos ik om in mijn eigen ritme te blijven. Dat ging goed tot na de eerste ronde. Dan moest ik zowaar de weg vragen, omdat ik als onervaren zwemster in open water niet wist welke boei ik moest nemen”, aldus Maes lachend.

Wedstrijdgevoel

Tot kilometer vier kon Maes nog relatief goed in haar ritme blijven. “Maar nadien begon ik echt sterretjes te zien. Dit was echt wel wat anders dan triatlon. Na de aankomst moest ik me zelfs even oriënteren. Maar het is natuurlijk leuk meegenomen dat ik als derde kon aantikken en mee op het podium mocht. Het belangrijkste voor mij was toch dat ik nog eens kon proeven van een wedstrijdgevoel. Vanaf nu focus ik me volledig op mijn revalidatie en hopelijk kan ik volgend jaar opnieuw proeven van het triatlon”, besluit de Wase.