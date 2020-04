Garage Mertens start met mobiele bandenservice voor zomerbanden Joris Vergauwen

09 april 2020

14u52 0 Sint-Niklaas VW-concessiehouder Groep Mertens, met garages in Sint-Niklaas, Lokeren en Dendermonde, is gestart met een mobiele bandenservice om klanten toch aan zomerbanden te helpen.

Om de wissel van winterbanden naar zomerbanden zo vlot mogelijk te laten verlopen, schakelt Groep Mertens een mobiele bandenservice in. “In deze periode laten vele chauffeurs de winterbanden van hun wagen wisselen en hadden er ook al veel klanten hun afspraak gepland. Die afspraken gaan nu niet door wegens de coronamaatregelen. Om de klant toch niet in de kou te laten staan en omdat de wissel perfect op verplaatsing kan, hebben we het plan uitgewerkt om een mobiele bandenservice aan te bieden”, klinkt het bij Groep Mertens.

Op afstand

“Alles gebeurt op afstand. De klant maakt een afspraak via mail, die wordt bevestigd via mail, of telefonisch. Op de dag van de afspraak opent en sluit de klant zijn wagen met de sleutel van binnen of van op een veilige afstand. De monteur, die handschoenen en een masker draagt, doet de rest. Het is belangrijk om deze service nu aan te bieden. Als mensen moeten blijven rijden met hun winterbanden zullen ze volgend jaar nieuwe banden moeten kopen, wat uiteraard weer extra kosten met zich meebrengt.”