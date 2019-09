Galerie Wulder heeft nieuwe thuisbasis in Stationsstraat: “Iedereen kan mee investeren in deze coöperatie” JVS

17 september 2019

19u01 0 Sint-Niklaas Galerie Wulder heeft een nieuwe start genomen in de Stationsstraat. Een ontmoetingsplek én een ruimte voor creatieve zielen wil het ook daar zijn, in een bijzonder pand mét tuin en koetshuis dat het wil aankopen. Het doet een oproep om mee de schouders te zetten onder de uitbouw van deze plek. “Iedereen kan coöperant worden, om samen te investeren in de toekomst van Galerie Wulder.”

In oktober 2018 ging Galerie Wulder van start in de Ankerstraat, waar het bleef tot in juni. Begin september is Galerie Wulder verhuisd naar de Stationsstraat 30, naar het vroegere winkelpand van Slaapgoed Verlinden. Met de eigenaar is er een koopbelofte afgesloten, voor het hele pand, de tuin en het koetshuis. “We hebben een heel financieel plan uitgewerkt. We zouden hier heel graag onze vaste thuisbasis inrichten. Daarom willen we het pand ook kopen, om zekerheid te hebben over de toekomst. En daarom doen we ook een oproep om mee te investeren in die toekomst. Dat is ook het idee van een coöperatieve: samen investeren. Iedereen kan mee instappen, voor welk bedrag dan ook. Vanaf 100 euro kan je coöperant worden en dus ook mede-eigenaar van het pand”, vertelt oprichtster Debby Vercauteren van Galerie Wulder. Intussen is Galerie Wulder ook geselecteerd door Be.Impact, het platform voor sociaal ondernemen.

“Veel mogelijkheden”

Vorig weekend is de eerste expo er van start gegaan, die nog tot oktober te bezichtigen is. “Het is heel fijn om te kunnen tonen waarmee we hier bezig zijn. Want deze nieuwe thuisbasis geeft ons veel mogelijkheden. We hebben hier exporuimtes, maar ook een polyvalente zaal, een grote keuken, een vergaderzaal, coworkingruimtes en ateliers. Bedoeling is dat iedereen hier terechtkan om ruimtes te huren, om creatieve ideeën vorm te geven. Maar ook een feestje of een event is hier mogelijk. We hebben ook een ontmoetingsruimte, die bewust alcoholvrij is. Ontzettend veel uiteenlopende activiteiten en activiteiten kunnen hier dus plaatsvinden. We willen hier een plek van maken waar Sint-Niklazenaren samenkomen en elkaar inspireren, waar de menselijke toegevoegde waarde centraal staat.”

Van 1 tot 6 oktober houdt Galerie Wulder een openingsweek, met workshops en events in het hele gebouw. Info: Galerie Wulder, Stationsstraat 30 in Sint-Niklaas, www.galeriewulder.be, Facebook: ‘Galerie Wulder’.