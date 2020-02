Galeria Inno steunt vzw Spullenhulp met een grote inzamelactie JVS

14 februari 2020

14u16 0 Sint-Niklaas Galeria Inno in Waasland Shopping in Sint-Niklaas steunt vzw Spullenhulp met een grote inzamelactie van kleding en huislinnen.

De Belg gooit gemiddeld 15 kg kleding weg per jaar, zo blijkt uit een internationale studie. Zo zijn we de grootste kledingverspillers van Europa. Galeria Inno in Waasland Shopping in Sint-Niklaas wil daar iets aan doen en start met een inzamelactie van kleding en huislinnen voor de vzw Spullenhulp. Per ingeleverde kilo geeft Inno een kortingsbon.

Dit jaar vindt de inzamelingsactie plaats van 17 februari tot 7 maart. “Ze duurt dus langer dan gebruikelijk en het gaat naast kleding ook om huishoudlinnen. Doel is 100 ton aan giften in te zamelen. De voorbije jaren werden tussen de 72 en 85 ton kleren ingezameld. Bij elke inzamelactie van Galeria Inno zien we een significante stijging van de kwaliteit van de giften, wat essentieel is voor onze duurzame, solidaire werking. Wees genereus, maar geef wat werkelijk plezier kan doen voor anderen”, zegt Denis Deslagmulder van de vzw Spullenhulp.