Functioneel en snel naar de bib Joris Vergauwen

28 mei 2020

18u13 0 Sint-Niklaas De bibliotheek is deze week opnieuw geopend. Een bezoek ziet er vandaag heel anders uit dan voor vrijdag 13 maart.

Andere openingsuren, een beperking van het aantal bezoekers, alleen uitlenen en inleveren en nog een hele reeks richtlijnen: de bibliotheek van Sint-Niklaas is sinds deze week wel opnieuw open, maar op een heel andere manier.

De eerste twee dagen van de heropening zijn rustig gestart. “We hebben in die twee dagen zowat vierduizend materialen ontleend. Ter vergelijking: op vrijdag 13 maart, de laatste dag voor de coronasluiting, waren er dat liefst 6.769", aldus bibliothecaris Kirsten Janssens en cultuurschepen Filip Baeyens (N-VA).

Materialen kunnen worden ingeleverd via de ‘inleverbus’, bij de toegang van de bib. Alle ingeleverde materialen gaan vervolgens drie dagen in quarantaine. Daarvoor worden ook de ruimtes boven gebruikt. Die zijn niet toegankelijk nu. Studeren is er dus niet mogelijk. Maar ook beneden gebeurt een bezoek aan de bib vooral functioneel en snel. Er zijn geen zitplaatsen, geen kranten en geen internetcomputers. Dertig minuten, zolang mag een bezoek duren. “We zien dat mensen nu met lijstjes naar de bib komen, om hun bezoek vlug en efficiënt te laten verlopen.”

45.000 stuks ontleend

Tijdens de periode dat de bib een afhaalloket organiseerde, van 6 april tot 20 mei, werden zo’n 1.500 pakketten gemaakt met in totaal ruim 10.000 materialen. “In totaal 1.446 mensen hebben er gebruik van gemaakt. Zij waren duidelijk héél blij met die dienstverlening, wat te merken was aan de vele complimentjes bij het afhalen.”

Tijdens de sluiting van de bib waren er liefst 45.000 stuks uitgeleend. Leners moesten hun materialen niet binnenbrengen, de uitleentermijn werd automatisch verlengd. En intussen kwamen mensen ook nieuwe materialen afhalen. Intussen zijn er alweer zo’n 10.000 materialen via de inleverbus binnengebracht.

Boetes

Wie wil weten wanneer de materialen moeten worden ingeleverd, checkt best even op de website van de bib. Hoewel de uitleentermijn werd verlengd, is die vanaf deze week toch weer beginnen lopen.