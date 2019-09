Freddy Willockx: “Operatie met riolen heeft ons 7,5 à 8 miljoen euro opgebracht. De belastingbetaler is goed bediend geweest door deze operatie” Joris Vergauwen

25 september 2019

16u17 0 Sint-Niklaas Freddy Willockx (sp.a) was burgemeester toen de stad in 2004 de riolen inzette in een transactie met een Amerikaanse investeerder. Hij blikt terug hoe het tot stand kwam.

“In 2004 waren er een hele reeks Duitse steden die zo’n transactie met hun riolen deden. In ons land waren er 56 steden geïnteresseerd om dat ook te doen. Wij waren er als eerste bij. We hebben een dossier voorgelegd aan de minister van Financiën, die de Amerikaanse fiscus om advies vroeg. We kregen als eerste de toelating om die operatie te doen, samen met Hamme en Dendermonde”, vertelt Willockx.

“Een jaar daarna, in 2005, heeft de Amerikaanse regering echter die fiscale constructie verboden. De opbrengst voor de Amerikaanse investeerder en de buitenlandse steden was ten laste van de Amerikaanse schatkist. Wij waren de enige van die 56 steden in België die toch nog konden meedoen.”

Riolen

“Om een lang verhaal kort te maken: het kwam erop neer dat wij onze riolen verkochten tot 2036 en dat we tegelijkertijd onze riolen weer huurden van de Amerikaanse investeerder. Door een verschil in afschrijvingmogelijkheden in Amerika en in Europa bracht dat fiscaal heel veel op. Die opbrengst werd gedeeld door de Amerikaanse investeerder en de betrokken steden. Die hele operatie van 2004 tot 2036 werd gekapitaliseerd. Alle betalingen en uitgaven zijn in 2004 gebeurd voor die ganse periode. Die hele operatie was gewaarborgd door twee grote banken: AIG in Amerika en Dexia in België.”

Bankencrisis

“Dan is 2008 aangebroken, met de bankencrisis. Dat was de grote schok die niemand had zien aankomen. De banken die hun waarborg hadden gegeven, waren niet meer in staat die waarborg aan te houden. AIG is failliet gegaan, Dexia is ook over de kop gegaan. We zaten dus plots zonder waarborg. En dan heb ik 14 dagen lang bij de Vlaamse regering aan het lobbyen geweest. Het Vlaams gewest heeft dan een waarborg in de plaats van die twee banken gegeven. Daar heeft de stad ook een premie voor betaald, tot 2036. Dat is toen de redding geweest. Maar vanaf 2013 hebben we toch beslist om het risico niet meer te lopen en te proberen een overeenkomst te vinden met de Amerikaanse investeerder om de operatie te beëindigen. Dat is nu gebeurd, samen met Hamme en Dendermonde die er met ons zijn ingestapt.”

“Profijt”

“Achteraf beschouwd: zo’n operatie zouden we nu niet meer opnieuw doen. Niemand kon natuurlijk de financiële crisis voorspellen. AIG en Dexia leken ook heel robuuste banken, waarvan niemand vermoedde dat ze ooit failliet zouden kunnen gaan. Het risico was te groot, weten we nu. Maar we hebben het goed opgelost, met briljante advocaten ook. De stad zal 7,5 à 8 miljoen euro profijt doen. Daarmee heeft het OCMW de bouw van rusthuizen kunnen bespoedingen. Door deze transactie zijn er veel rusthuizen gebouwd, veel sneller dan elders. De belastingbetaler is goed bediend geweest door deze operatie. Maar het risico is te groot geweest, dat moet ik erkennen.”