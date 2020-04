Fraude met handgels: al 2.000 flesjes verkocht, maar voldoende bescherming bieden ze absoluut niet Kristof Pieters

01 april 2020

14u37 0 Sint-Niklaas De fraude met vervallen antibacteriële handgels is groter dan gedacht. Uit het eerste onderzoek is gebleken dat er al zo’n 2000-tal flesjes verkocht zijn. Bovendien heeft labo-onderzoek aangetoond dat het nog aanwezige ethanolgehalte niet hoog genoeg is om een afdoende bescherming te bieden. Het parket roept alle kopers op om de handgels zeker niet meer te gebruiken.

De zaak ging aan het rollen toen het bedrijf Interlogg een partij antibacteriële handgels had verkocht aan een winkel om door te verkopen. De handelaars stelde vast dat er geknoeid was met de vervaldatum. Afgelopen maandag viel de politie van Sint-Niklaas binnen in een winkel in de Reinaert Galerij aan de Grote Markt. Daar werd een grote partij vervallen handgels in beslag genomen.

2000 flesjes verkocht

“Volgens de eerste vaststellingen werden deze gels door de verdachten niet alleen te koop aangeboden in deze winkel maar ook via Marketplace op Facebook”, laat het parket van Oost-Vlaanderen weten. “Naar schatting zouden er een 2.000-tal flesjes verkocht zijn.”

In de winkel in de Reinaert Galerij werden de handgels sinds vorige week vrijdag verkocht. De winkel mocht gezien de coronamaatregelen eigenlijk zelfs niet geopend zijn maar omzeilde dit door een affiche voor te hangen met daarop een gsm-nummer waarnaar klanten een sms konden sturen. Woekerprijzen werden er wel niet gehanteerd. De handgels werden verkocht aan 2,95 euro per flacon. Aan winkels werden de flesjes aangeboden voor 1,5 euro.

Geen bescherming tegen virus

De frauduleuze praktijken zijn intussen ook onderzocht. “Uit onderzoek bleek dat de verdachten de vervaldatum hadden gemanipuleerd”, bevestigt het parket. “In die zin dat ze het cijfer 12 hebben verwijderd uit ‘10/2012’ om op die manier potentiële kopers verkeerdelijk te doen geloven dat de handgels nog werkzaam waren. Bovendien brachten zij zelf nieuwe etiketten aan op de flesjes.”

(Lees verder onder de foto)

Het ergste is wel dat de handgels blijkbaar geen of onvoldoende bescherming bieden. “Na analyse van een aantal stalen door een gespecialiseerd labo is gebleken dat het nog aanwezige ethanolgehalte niet hoog genoeg was om een afdoende bescherming te bieden. Aangezien momenteel nog niet kan worden bepaald wie de kopers zijn van deze flesjes, willen we via deze weg oproepen om deze handgels niet langer te gebruiken gezien ze niet de bescherming waarborgen die noodzakelijk is om virussen te doden.”

Eén verdachte in de cel

De politie kon in het handelspand één verdachte, een 60-jarige man, in de boeien slaan. Het zou gaan om de zaakvoerder. Het parket Oost-Vlaanderen heeft hem voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde, die besliste om de man aan te houden. Zijn kompaan is voortvluchtig en wordt actief opgespoord. Een minderjarige mocht in het kader van het onderzoek na verhoor beschikken.