Fotograaf Bastiaan van Aarle exposeert in Tentoonstellingszaal Zwijgershoek Joris Vergauwen

25 juni 2020

13u44 0 Sint-Niklaas Nog tot 6 september vindt er in de Tentoonstellingszaal Zwijgershoek een solotentoonstelling plaats van fotograaf Bastiaan van Aarle.

De foto-expo bestaat uit twee delen: Un-titled en Interactions. In het ene deel toont van Baarle de fotoreeks die hij maakte in Wales, langs de Taff-trail, een route waarlangs vroeger steenkool werd getransporteerd van de mijnen tot aan de havens van Cardiff en Newport. Van Aarle is gefascineerd door de sporen tussen mens, landschap en industrie.

In Un-titled speelt hij op een bijzondere manier met het overdadige licht van reclamepanelen en gebouwen. Hij ontdoet ze van hun schreeuwerige informatie en reduceert ze tot lege projectievlakken, in een omgeving waarin ze anders alle aandacht opeisen. Bastiaan van Aarle werkt in d’ Academie Beeld in Sint-Niklaas.

De expo is te bezichtigen op afspraak, volgens de geldende richtlijnen. De toegang is gratis. Info: www.ccsint-niklaas.be