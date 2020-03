Foto uit 1975 inspireert familie Meersschaert tijdens familiefeest JVS

04 maart 2020

06u51 0 Sint-Niklaas Feest bij de familie Meersschaert in Nieuwkerken, waar een foto uit 1975 voor een leuk moment zorgde.

De familie Meersschaert kwam samen in zaal Roxy in Nieuwkerken, met in totaal liefst 66 familieleden. Op de feesttafel lag een familiefoto uit 1975. Wie er 45 jaar geleden ook al bij was, werd uitgenodigd voor een remake van die foto uit 1975.

Uit het huwelijk van Petrus Meersschaert (1896-1979) en Madeleine Van Duyse (1899-1964) kwamen in totaal 7 kinderen, 31 kleinkinderen, 64 achterkleinkinderen en tot nu toe 21 achterachterkleinkinderen voort.