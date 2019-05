Foto-expo in Nylonfabrik: Nele Van Canneyt stelt reeks nachtbeelden tentoon JVS

21 mei 2019

14u45 0 Sint-Niklaas In de Nylonfabrik in Sint-Niklaas vindt nog tot zondag 26 mei een foto-expo plaats van Nele Van Canneyt. Dat is een initiatief van kunstverhuurbedrijf Bernice.

Bernice stelt in de Nylonfabrik ‘Moon’ tentoon, een reeks van nachtbeelden gefotografeerd door Nele Van Canneyt. Zij maakt fotografische beelden waarin ze haar droomwereld projecteert op de realiteit. In die niet-geënsceneerde beelden creëert ze als het ware een verstilde weergave van de werkelijkheid.

De laatste jaren combineert de fotografe beelden van verschillende locaties in eenzelfde reeks. De meeste beelden zijn genomen bij valavond of bij nacht. “Op plaatsen met een verleidelijk duister en een vreemdsoortige stilte”, aldus Van Canneyt.

De foto-expo loopt nog tot en met zondag 26 mei bij Bernice in de Nylonfabrik, Lindenstraat 90B in Sint-Niklaas en is te bezichtigen op weekdagen van 10 tot 17 uur en op zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur.

Info: www.bernice.be.