Foorkasten voor Heymanplein en Regentieplein JVS

08 juli 2019

12u17 0 Sint-Niklaas De stad investeert in ‘foorkasten’ op het Heyndrik Heymanplein en het Regentieplein.

Om de stroom te verzekeren bij evenementen of activiteiten op het Hendrik Heymanplein en het Regentieplein laat het stadsbestuur elektriciteitskasten, of zogenaamde ‘foorkasten’, plaatsen. Fluvius zal die opdracht uitvoeren, voor een bedrag van 16.800 euro. “De twee foorkasten op het Heymanplein zijn voor de verplaatste markten en andere activiteiten waar we stroom voor nodig hebben. Anders moeten we stroomgroepen huren”, legt schepen voor Evenementen Ine Somers (Open Vld) uit. “Voor het Regentieplein is dat in de eerste plaats voor de sfeerverlichting.”