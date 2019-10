Focus op moedige en dramatische strijd van Poolse bevrijders: internationale expo ‘Gepantserde Vleugels’ in SteM Zwijgershoek Joris Vergauwen

25 oktober 2019

15u15 0 Sint-Niklaas In de Tentoonstellingszaal van het SteM Zwijgershoek opent zaterdag de internationale expo ‘Gepantserde Vleugels’. Die was vorig jaar in het Poolse Warschau en Gdansk te zien en is dit jaar op rondreis langs een aantal Vlaamse steden. De expo focust op de Eerste Poolse Pantserdivisie onder het bevel van generaal Stanislaw Maczek, die samen met de Britten het Waasland bevrijdden in september 1944.

Het verhaal van de Poolse bevrijders is bijzonder, maar nog veel te weinig gekend. Ook in Polen zelf kregen de vijftienduizend Poolse soldaten van de Eerste Pantserdivisie pas na de val van het communisme in 1990 de gepaste eer.

In september 1944 reden de tanks van de legendarische generaal Stanislaw Maczek door Vlaanderen, van West-Vlaanderen tot boven Antwerpen en tot in Breda, om steden en gemeenten te bevrijden na vijf jaar Duitse bezetting. Voor de Polen was de strijd al in 1939 begonnen, na de invasie van Duitsland. De meest geharde Poolse militairen trokken zich vechtend terug en kwamen na de capitulatie van Frankrijk in juni 1940 uiteindelijk in Schotland terecht, waar ze zich voorbereidden op de invasie in Normandië in juni 1944.

Tragisch was hun verhaal na de oorlog. Door de bezetting van hun land door de Sovjet-Unie konden zij niet terug. Voor vele Polen zou het 30 tot 40 jaar duren vooraleer ze opnieuw hun vaderland zagen. Heel veel Polen bouwden een nieuw leven op in Vlaanderen, ook in Sint-Niklaas. Als eerbetoon is er onder meer het Stanislaw Maczekpark in Sint-Niklaas.

Van zaterdag 26 oktober tot zondag 17 november herdenkt Sint-Niklaas de bevrijding door de Poolse troepen, met de expo ‘Armoured Wings’, of ‘Gepantserde Vleugels’. De reizende expo is een initiatief van de vzw Eerste Poolse Pantserdivisie België. “Al dertig jaar zijn we bezig met het verhaal van de Poolse bevrijders”, vertelt curator Dirk Verbeke. “We hebben heel wat voorwerpen, documenten en beeldmateriaal uit openbare en persoonlijke archieven verzameld. Aangevuld met multimediale toepassingen brengen we de moedige strijd van de Poolse soldaten in herinnering.”

Voor de vzw Eerste Poolse Pantserdivisie België is het Waasland belangrijk. “De bevrijding in Vlaanderen verliep vlot, maar in het Waasland moesten de troepen wachten. Ze hebben hier langere tijd verbleven. Na de oorlog zijn heel wat Poolse soldaten met meisjes van hier getrouwd. Heel wat van onze leden komen uit het Waasland.”

De expo heeft dan ook een belangrijke Wase toets gekregen. De stads- en gemeentearchieven van Lokeren, Sint-Niklaas, Sint-Gillis-Waas en Beveren en de heemkundige kring D’Euzie uit Stekene vullen de tentoonstelling aan met extra materiaal uit hun collecties. Familieleden van Poolse soldaten die zich in het Waasland vestigden, brengen opmerkelijke persoonlijke documenten en voorwerpen aan het licht. De tentoonstelling ‘Poolse liefde, Beverse huwelijken’, een initiatief van AXIS Vredesgenootschap Beveren, krijgt een plaats in het regionale luik van de expo.

De expo is van zaterdag 26 oktober tot en met zondag 17 november gratis te bezoeken in de Tentoonstellingszaal Zwijgershoek, van dinsdag tot zaterdag van 14 tot 17 uur en zondag van 11 tot 17 uur.