Fluorescerende strook op komst om fietspaden te ‘verlichten’ Joris Vergauwen

26 mei 2020

14u53 0 Sint-Niklaas Niet alle fietspaden beschikken over verlichting en soms mág er zelfs geen verlichting komen, zoals in natuurgebieden. Een alternatief is een fluorescerende, appelblauwzeegroene strook. Die zal ook in Sint-Niklaas verschijnen, onder meer in de Weimanstraat in Sinaai.

Op het fiets- en wandelpad tussen Lokeren en Eksaarde werd in 2019 zo’n appelblauwzeegroene strook aangebracht. De reflecterende verf licht op in het donker en vormt zo een alternatief voor klassieke straatverlichting. Langs die populaire fietsroute is verlichting immers niet toegelaten door het Agentschap Natuur en Bos.

Dat is ook het geval voor het fietspad langs de Weimanstraat in Sinaai, dat door een natuurgebied loopt. “Verlichting is echter broodnodig om de fietsveiligheid te garanderen en het gebruik van het fietspad in de donkere maanden en ‘s avonds te stimuleren”, stelt Open Vld-gemeenteraadslid Karel Noppe, die voor het gebruik van zo’n fluorescerende stroken pleit. “Die stroken lichten op in het donker en bieden in de Weimanstraat een antwoord op de vraag die al jaren leeft bij fietsers. We voorzien verlichting zonder de natuur hiermee te schaden. Ook op andere fietspaden en fietsroutes kan dit een uitstekend alternatief zijn.”

Schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA) neemt de oplossing ter harte en binnenkort al volgt een proefproject in de Weimanstraat. “We hebben intussen contact opgenomen met een leverancier. De Weimanstraat is inderdaad een uitgelezen plaats om dit te testen. Als het positief blijkt voor de zichtbaarheid kunnen we het ook overwegen bij nieuwe fietsprojecten. Bij de verbreding van het fietspad naar Hulst (F411) zou het een optie kunnen zijn, als klassieke verlichting te duur blijkt. En we kunnen er ook bij het Vlaams gewest op aandringen om dit te gebruiken, bijvoorbeeld om het fietspad langs de N41 te verlichten.”