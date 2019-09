Flor en Brigitte zoeken overnemer voor hun buurtwinkel: “Na 35 jaar zijn we aan nieuw hoofdstuk toe” Joris Vergauwen

25 september 2019

20u05 0 Sint-Niklaas Aan alles komt een einde, zelfs aan de buurtwinkel van Flor en Brigitte aan de Lepelhoekstraat in Sint-Niklaas. Al 35 jaar is Flor met zijn winkel onlosmakelijk verbonden met de buurt. Het koppel slaat nu een nieuwe weg in. Ze gaan meteen op zoek naar een overnemer voor hun buurtwinkel.

Al sinds 1984 bestaat de buurtwinkel van Flor Tilleman (53) aan de Lepelhoekstraat. Zes dagen op zeven is die winkel open. Een kleine supermarkt is het eigenlijk, maar vooral ook een ontmoetingsplek in de buurt. Want een buurtwinkel speelt ook een sociale rol.

De vader van Flor was een marktkramer. Het was geen verrassing dat hijzelf met een winkel begon, met groenten en fruit, fijne vleeswaren, kazen en belegde broodjes. Ook zijn vrouw Brigitte De Cock (53) stamt uit een ondernemersfamilie, met ballonvaarder en brouwer Philippe en Marc van vleeswarenfabrikant Charles (het vroegere Cock’s Vleeswaren, red) als broers.

Samen bouwden Flor en Brigitte hun buurtwinkel uit tot een levendige plek, waar de hele buurt ten noorden van de Christus Koningkerk passeert. “Maar nu houdt ons verhaal op. We laten de zaak over, vooral om familiale redenen. We hebben ook jarenlang heel hard gewerkt, zes dagen op zeven, op zondagen én feestdagen. Het is het moment om nog iets anders te gaan doen in het leven”, vertellen ze. “We zouden graag zo snel mogelijk een oplossing vinden voor de winkel. We gaan daarom op zoek naar goeie overnemers. Zij kunnen het verhaal van deze succesvolle buurtwinkel verder zetten. Het is een goeie plek, met klanten tot in Sint-Gillis-Waas, en met de grote, nieuwe Clementwijk hier vlakbij volop in opbouw.”

Ontmoetingsplek

Flor en Brigitte zullen het zeker missen. “We zetten deze stap omdat het voor ons niet anders kan. Maar we hebben hier heel mooie tijden beleefd. Het sociaal contact is heel bijzonder, natuurlijk. Vele klanten zijn vrienden. Je leert elkaars leven kennen. Als er iemand overlijdt in de buurt wordt hier een rouwbrief uitgehangen bijvoorbeeld. Op die manier wordt een buurtwinkel een ontmoetingsplek, toch een belangrijke plaats in een stadsdeel. Daarom zouden we heel graag een overnemer vinden.”

Confituur

Flor zelf heeft al plannen voor een volgend hoofdstuk in zijn leven. “Ik ga confituur maken. Voor onze winkel doe ik dat al jaren. Ik ga het straks wat groter aanpakken. Een zaak opstarten in confituur, dat idee leeft al langer. Maar eerst willen we op een mooie manier afscheid nemen van onze buurtwinkel.”

Wie interesse heeft in de overname van de buurtwinkel kan mailen naar brigitte.de.cock@gmail.com of bellen naar 0474/860.726.