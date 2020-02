Flexibele knip met ANPR-camera’s: circulatiemaatregelen in Breedstraat komen er wellicht na de zomer JVS

17 februari 2020

11u22 0 Sint-Niklaas In de Priesteragiewijk in Sint-Niklaas zijn er circulatiemaatregelen op komst. De In de Priesteragiewijk in Sint-Niklaas zijn er circulatiemaatregelen op komst. De knip in de Breedstraat komt er allicht na de zomer. Het wordt een ‘flexibele knip’ met automatische nummerplaatherkenning via ANPR-camera’s, ter hoogte van de Magnolialaan.

In de stadswijk komt er een ‘verkeersfilter’ in de Goudenregenlaan, ter hoogte van het kruispunt met de Hogenakkerstraat. “Op die manier wordt een hinderlijke sluiproute tussen de Antwerpse Steenweg en de Priesteragiewijk afgesneden”, klinkt het bij de stad. “Om te vermijden dat deze maatregel de Breedstraat verder zal belasten, zijn ook in deze straat structurele ingrepen nodig.”

Dat gaat de stad doen met een ‘flexibele knip’. “De Breedstraat wordt geknipt vlakbij de Magnolialaan. De ingreep wordt zichtbaar gemaakt met boombakken en verbodsborden, opgesteld langs beide kanten. Op die manier ontstaat er een visuele wegversmalling. Verder komt er ter verduidelijking een symbool op de rijbaan.”

Om de ‘knip’ afdwingbaar te maken, wordt er een camera met automatische nummerplaatherkenning geïnstalleerd (ANPR). Bedoeling is dat bewoners er wel nog kunnen passeren, maar dat het doorgaand verkeer op die manier wordt geweerd. “Bestuurders die de signalisatie van de ‘knip’ negeren, krijgen via dit controlesysteem een boete in de brievenbus. Bewoners kunnen gewoon door de versmalling rijden.”

De timing van de uitvoering van de ‘knip’ hangt af van de installatie van de ANPR-camera’s en de achterliggende software. Dat gebeurt wellicht na de zomer van 2020.