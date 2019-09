Flesjes parfum gestolen uit tuinhuis Kristof Pieters

01 september 2019

De politie van Sint-Niklaas heeft zaterdag twee inbraken vastgesteld in tuinhuizen in de Magnolialaan. De eigenaars zijn momenteel verbouwingswerken aan het uitvoeren waardoor de betrokken huizen niet bewoond zijn. Vermoedelijk gaat het om jongeren uit de buurt die in de tuinhuizen binnendrongen. Er verdwenen enkel een paar flesjes parfum.