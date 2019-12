Flanders Boys Choir en tenor Guy De Mey samen op het podium in Collegekerk JVS

11 december 2019

15u19 0 Sint-Niklaas Het Flanders Boys Choir en tenor Guy De Mey brengen op 20 december het kerstconcert ‘Noyt sulcken liefde’ in de Collegekerk.

Voor dit concert wordt er gekozen voor bijzondere kerstliederen. “Al sinds de Middeleeuwen worden in de Nederlanden speciale kerstliederen gecomponeerd. Enkele behoren nu nog altijd tot ons collectieve geheugen, maar vele zijn onterecht in de vergetelheid geraakt”, klinkt het.

In ‘Noyt sulcken liefde’ halen knapenkoor Flanders Boys Choir, tenor Guy De Mey en ensemble De Meid een aantal van die vergeten kerstparels vanonder het stof. “Het belooft een stemmig concert te worden, met afwisselend liederen en instrumentale werken. Een ideale gelegenheid om even de pauzeknop in te drukken tijdens de jachtige dagen rond Kerstmis en je te laten betoveren door de unieke klank van het knapenkoor, aangevuld met de vermaarde tenorstem van Guy De Mey.”

Flanders Boys Choir, winnaar van de cultuurprijs 2018 van de stad Sint-Niklaas, is opgericht in het Sint-Jozef-Klein-Seminarie in 1931. Het is geëvolueerd van een schoolkoor naar een koor waarin jongens uit vrijwel alle scholen van de stad zingen. Ereburger van Sint-Niklaas Guy De Mey heeft al een indrukwekkende zangcarrière uitgebouwd. Het ensemble De Meid bestaat uit violisten An Van Laethem en Johan Van Aken, gambist Piet Stryckers en klavecinist Herman Stinders. Zij spelen op instrumenten die ook gangbaar waren in de 17de eeuw.

Het concert vindt plaats op 20 december om 20 uur in de Collegekerk.

Info en tickets: www.wicket.be/flandersboyschoir, www.flandersboyschoir.be