Filmfestival MOOOV 2.0: “Deze keer thuis kijken” Joris Vergauwen

07 april 2020

21u36 0 Sint-Niklaas Deze maand zou voor de achtste keer het MOOOV-filmfestival plaatsvinden in Siniscoop. Dat gaat niet door, al heeft de organisatie wel een alternatief uitgewerkt. Zo zullen alle films beschikbaar zijn via Deze maand zou voor de achtste keer het MOOOV-filmfestival plaatsvinden in Siniscoop. Dat gaat niet door, al heeft de organisatie wel een alternatief uitgewerkt. Zo zullen alle films beschikbaar zijn via mooov.be , voor 8 euro per film.

MOOOV serveert geen blockbusters met grote sterren, maar wel kwalitatieve, eigenzinnige cinema uit alle hoeken van de wereld. Het festival voor wereldfilms vindt plaats in Sint-Niklaas, net als in zes andere Vlaamse steden. Deze achtste editie zal echter niet in de cinemazalen doorgaan, maar in de huiskamers. “Alles stond klaar om jullie een onvergetelijk filmfestival te bezorgen. Het programma zag er veelbelovend uit, met tal van workshops, dans, eetfestijnen en nog veel meer. Tweeduizend filmprogramma’s lagen klaar. We vinden het dus heel jammer dat het fysieke filmfestival in 2020 niet zal plaatsvinden”, meldt de MOOOV-organisatie, die wel een alternatief heeft uitgewerkt.

“We blijven allemaal in ons kot, maar niets houdt ons tegen om gezellig thuis een MOOOV-film te bekijken. Vanaf 21 april kan je via www.mooov.be 28 films bekijken. Het zijn films die via geen enkel ander platform te zien zijn en vooral stuk voor stuk het MOOOV-DNA in zich dragen. Per film betaal je 8 EUR en daarmee kan je met het hele gezin naar een film kijken, gedurende 48 uur. En er zijn ook heel fijne familiefilms.”