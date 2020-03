Film ‘Sinay 1798' online beschikbaar: “Herbeleef massaspektakel in Sinaai van 2017" Joris Vergauwen

30 maart 2020

11u01 0 Sint-Niklaas Wie het massaspektakel ‘Sinay 1789' wil herbeleven, kan nog tot 26 april online de film bekijken.

In 2017 vond het massaspel ‘Sinay 1798’ plaats op de Dries van Sinaai. Dat gebeurde ter gelegenheid van de 800ste verjaardag van Sinaai. “Iedereen die er bij was, vond het een prachtige en unieke ervaring”, aldus Marleen De Plukker, voorzitter van toneelkring Baudeloo. “Het zijn nu vreemde en onzekere tijden. Om het wat aangenamer te maken, kwamen we op het idee om de film van het massaspektakel online beschikbaar te stellen tot en met 26 april. Iedereen kan het verhaal en de unieke setting veilig van thuis uit opnieuw beleven.”