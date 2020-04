Fietsteam vindt verstopplaats van drugdealer en vat andere dealer in stadspark Kristof Pieters

21 april 2020

13u03 2 Sint-Niklaas Het fietsteam van de politie Sint-Niklaas heeft een paar successen geboekt op korte tijd. De agenten per fiets komen op plaatsen waar geen patrouillewagens kunnen rijden en dat loont blijkbaar.

In de Priesteragiewijk kwam het fietsteam uit op een verstopplaats van een mogelijke drugsdealer. Tijdens een andere interventie werd een dealer gevat in het stadspark. De verdachte had het op een lopen gezet maar kon geklist worden.