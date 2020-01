Fietsteam doet drugsvangst bij controle van verdacht voertuig Kristof Pieters

30 januari 2020

09u57 0 Sint-Niklaas Het fietsteam van de politie Sint-Niklaas heeft bij een controle van een verdacht voertuig een hoeveelheid drugs aangetroffen. In de wagen werd 82 gram hasj gevonden en een zakje met 2,4 gram cannabis.

De controle vond dinsdagavond plaats. De hoeveelheid hasj wijst alleszins op dealing. De drugs werden in beslag genomen en er is nu een gerechtelijk onderzoek gestart. De politie van Sint-Niklaas is tevreden met de vangst en geeft een pluim aan de fietsteams voor hun geleverde werk.