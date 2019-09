Fietsster gekneld tussen frame en pedaal na aanrijding Kristof Pieters

02 september 2019

14u54 0 Sint-Niklaas Een 23-jarige vrouw is maandagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding in Belseledorp. Het slachtoffer zat met haar been gekneld tussen haar frame en een pedaal.

Het ongeval gebeurde rond 11.30 uur op de hoek van Belseledorp en de Kasteeldreef in Belsele. De fietsster reed in Belseledorp en werd niet opgemerkt door een bestuurder van een auto die rechtsaf sloeg in de Kasteeldreef. De vrouw zat met haar been gekneld tussen het frame en de pedaal van de fiets. De brandweer en een MUG-team kwamen ter plaatse om de vrouw te bevrijden en de eerste zorgen toe te dienen. Ze werd gewond afgevoerd naar het ziekenhuis.