Fietser zwaargewond na aanrijding op kruispunt Truweelstraat, knipperstand verkeerslichten wordt na zomer geëvalueerd Kristof Pieters

01 juli 2020

00u05 18 Sint-Niklaas In Sint-Niklaas is dinsdagavond een fietser zwaargewond geraakt toen hij op het kruispunt van de Mercatorstraat met de Truweelstraat door een wagen werd aangereden. Hoewel de wagen slechts zeer traag reed, raakte de fietser toch ernstig gekwetst omdat hij erg ongelukkig ten val kwam. Het kruispunt is uitgerust met verkeerslichten maar die werden in mei uitgeschakeld zodat fietsers en voetgangers een vlottere doorstroming krijgen.

Het slachtoffer, een vijftiger uit de buurt, kreeg ter plaatse de eerste zorgen toegediend en werd vervolgens naar het ziekenhuis overgebracht. Zijn toestand is gelukkig niet levensbedreigend. Het kruispunt van de Mercatorstraat en de Truweelstraat is uitgerust met verkeerslichten, maar die staan sinds mei op de oranje knipperstand. Sindsdien heeft het verkeer uit de Truweelstraat voorrang op dat van de Mercatorstraat. Het gaat om een maatregel die genomen werd voor een beter doorstroming van het fiets- en voetgangersverkeer. “Door de lichten uit te schakelen moeten fietsers niet langer opeengepakt staan wachten voor het rood licht”, zegt schepen van mobiliteit Carl Hanssens (N-VA). “Zeker in de ochtendspits was het drummen op de opstelstrook en konden afstandsregels er moeilijk nageleefd worden. De verkeerslichten zijn daarom uitgeschakeld. We hebben de signalisatie aangepast en de voorrang is duidelijk aangebracht met verkeersborden en haaientanden op het wegdek.” Dezelfde ingreep gebeurde eerder al op het kruispunt van de Mercatorstraat met de Vermorgenstraat.

Eerste evaluatie positief

De genomen maatregelen zullen na de zomer opnieuw geëvalueerd worden. “We hebben in het begin wel een aantal meldingen gehad van burgers maar dat is altijd het geval als er een verkeerssituatie plots verandert”, vervolgt de schepen. “De eerste week is er ook observatie gedaan op het kruispunt door de politie en de indruk was positief. Chauffeurs zijn voorzichtig en rijden er traag. Blijkbaar was dat ook het geval bij dit ongeval. Een aanrijding kan zich natuurlijk altijd voordoen op eender welk kruispunt in de stad. We zullen echter zeker nog een nieuwe evaluatie maken als de coronamaatregelen verder versoepeld worden en de verkeersintensiteit terug op het oude niveau is. Pas daarna beslissen we definitief of de verkeerslichten worden weggehaald.”