Fietser zwaargewond bij val in Pastoor de Meerleerstraat Kristof Pieters

22 mei 2020

15u49 8 Sint-Niklaas In de Pastoor De Meerleerstraat in Sint-Niklaas is vrijdagmiddag een fietser zwaargewond geraakt bij een val. Hij liep een ernstige hoofdwonde op, maar is stabiel.

De hulpdiensten kregen omstreeks 13.30 uur een oproep dat er een fietser gevallen was in de Pastoor De Meerleerstraat. Het slachtoffer, een man van 67 jaar uit Sint-Niklaas, liep daarbij een zware hoofdwonde op. Een ziekenwagen en MUG snelden ter plaatse en brachten het slachtoffer met zware verwondingen naar het AZ Nikolaas over. Hij verloor veel bloed maar is stabiel.

Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken. Een getuige zag weliswaar niet het ongeval gebeuren maar hoorde wel achter zich hoe de man plots ten val kwam. Hij kwam hierbij met zijn hoofd op de boordsteen terecht.