Fietser wordt 20 meter weggeslingerd na aanrijding met bestelwagen: “Ik zag meteen dat zijn toestand ernstig was” Kristof Pieters

28 september 2020

08u57 0 Sinaai Een jonge fietser is maandagochtend levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval in de Zwaanaardestraat in Sinaai. Het slachtoffer werd gegrepen door een bestelwagen toen hij met de fiets de straat wou oversteken. “Ik heb mij ontfermd over hem. Hij smakte eerste tegen onze betonnen brievenbus en kwam onder de achterkant van mijn wagen terecht", zegt een buurtbewoonster.



Het ongeval gebeurde in de Zwaanaardestraat ter hoogte van het kruispunt met de Hellestraat. Toen de fietser de baan wou oversteken, werd hij geraakt door een bestelwagen die richting Sinaai reed. Die twee arbeiders waren net op weg naar het werk.

Een buurtbewoonster schoot ter hulp. “Ik stond net buiten om naar het werk te vertrekken”, vertelt de vrouw. “Plots hoorde ik een vreemd geluid en een fractie van een seconde later zag ik die jongeman met zijn fiets door de lucht gekatapulteerd worden. Hij smakte eerst hard tegen onze betonnen brievenbus en kwam half onder de achterkant van mijn wagen terecht. Ik heb mij ontfermd over hem en de hulpdiensten verwittigd, want ik zag onmiddellijk dat zijn toestand heel ernstig was.”

De klap moet bijzonder zwaar geweest zijn. Het slachtoffer werd ruim twintig meter weggeslingerd. De loodzware brievenbus werd door de impact een halve meter verplaatst.

De hulpdiensten dienden het slachtoffer ter plaatse de eerste zorgen toe waarna hij met levensgevaarlijke verwondingen naar het AZ Nikolaas in Sint-Niklaas werd overgebracht.

De precieze omstandigheden van het ongeval zijn nog niet gekend. De bestuurder van de bestelwagen en zijn passagier waren erg aangeslagen.