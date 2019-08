Fietser lichtgewond bij aanrijding in Plezantstraat Kristof Pieters

11 augustus 2019

Een fietser is zaterdagmiddag lichtgewond geraakt bij een aanrijding op het kruispunt van de Plezantstraat en de Landbouwersstraat in Sint-Niklaas. Het ongeval gebeurde om 16.45 uur. De fietser reed in de Plezantstraat en werd aangereden door een auto die uit de Landbouwersstraat kwam gereden. De fietser raakte lichtgewond en had pijn in de knie.