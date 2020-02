Fietser gewond bij afslagmanoeuvre van auto Kristof Pieters

02 februari 2020

13u36 0

Op het Onze-Lieve-Vrouwplein in Sint-Niklaas is zaterdagavond om 20.55 uur een fietser aangereden door een auto die uit de Parkstraat richting Hofstraat wou rijden. De fietser stak de rijbaan over op het moment van het afslagmanoeuvre. De fietser raakte lichtgewond.