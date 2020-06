Fietsen langs beeldhouwwerken: kunstzinnige fietsroute ‘Beeldig Sint-Niklaas’ klaar voor coronazomer Joris Vergauwen

25 juni 2020

11u26 0 Sint-Niklaas Met ‘Beeldig Sint-Niklaas’ is er een kunstzinnige fietsroute uitgestippeld langs de vele beelden in Sint-Niklaas en de deelgemeenten.

“Sint-Niklaas is één van de weinige steden waar zo’n grote collectie beelden staat in het openbaar domein. Dat was ook de doelstelling van onze vereniging: als de mensen niet naar het museum komen, brengen wij het museum naar de mensen”, stelt Dirk Vandenbroeck, voorzitter van de vzw Kunst in de Stad, die intussen al vijftig beelden heeft geplaatst in heel Sint-Niklaas. Het volgende komt er in oktober aan: een beeld van 6 meter hoog en 6 meter breed, aan het Welzijnshuis.

Langs mooie en rustige wegen

In 2018 kwam er al een wandelbrochure uit langs alle beelden in de stadskern. Het idee om een fietsroute uit te werken met de focus op de vele beelden in de stadsrand en in de deelgemeenten kwam van de culturele centrale Boontje. “We hebben er lang aan gewerkt. We willen niet alleen de vele bijzondere beelden tonen, maar ook een bijzondere fietsroute aanbieden, langs mooie, rustige wegen en met aandacht voor plekken waar je even kan verpozen”, aldus Lucien Bats van CC Boontje. Kunst in de Stad zorgt voor korte besprekingen van elk kunstwerk. Er is een grote fietsroute van 42,3 kilometer en een kortere variant van 33 kilometer.

Bedoeling was om de fietsroute klaar te hebben in augustus, maar omdat heel veel mensen hun vakantie dicht bij huis spenderen, kwam de uitgave in een stroomversnelling. “We zijn blij dat we er een nieuwe toeristische beleving bij hebben, nog voor de start van de zomervakantie”, aldus schepen voor Toerisme Ine Somers (Open Vld).

De fietsroute, in handig kredietkaartmodel, is gratis verkrijgbaar bij de dienst toerisme op de Grote Markt 45.