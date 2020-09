Fietsdief gevat dankzij camerabeelden Kristof Pieters

13 september 2020

18u10 1 Sint-Niklaas De politie van Sint-Niklaas heeft zondagochtend een fietsdief gevat dankzij de camerabeelden.

De man reed rond 4.30 uur in de Nieuwstraat en de politie had hem via de bewakingscamera’s opgemerkt. Omdat ze de omstandigheden nogal verdacht vonden, werd een patrouille uitgestuurd. De man had in zijn fietsmandje een tweede fietsmand en een reeks snelbinders, iets waarvoor hij geen zinnige uitleg kon geven. Bovendien had hij ook cannabis op zak. Na wat aandringen gaf hij toe dat hij de fiets had gestolen. Het tweede fietsmandje had hij gepikt in de Stationstraat. Tot slot bekende hij nog een andere fiets te hebben gestolen en weer gedumpt.