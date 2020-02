Fiets-o-theek voor kinderfietsen: “Geef jonge gezinnen de kans om fietsen te lenen voor kinderen tot 12 jaar” Joris Vergauwen

23 februari 2020

14u32 2 Sint-Niklaas Een fiets-o-theek in Sint-Niklaas, waar fietsen voor kinderen tot 12 jaar kunnen worden ontleend: dat voorstel lanceert sp.a-raadslid Ilse Bats.

“De fiets-o-theek zou gezinnen met jonge kinderen de kans geven om dagelijks gebruik te maken van een fiets tegen een lage kostprijs”, legt Ilse Bats (sp.a) uit. “Bij de fiets-o-theek die wij voorstellen, zouden fietsen voor kinderen tot twaalf jaar kunnen worden ontleend. Is de fiets te klein geworden? Dan breng je hem terug en krijg je een groter exemplaar mee.”

Er zijn dus heel wat mogelijkheden, stelt Bats. “Er kan een samenwerking worden opgezet met een sociaal economiebedrijf of organisaties die de opleiding fietsherstelling aanbieden. De fietsen kunnen worden aangekocht bij de plaatselijke fietshandelaars. Voor een klein jaarlijks bedrag per jaar zouden ouders dan een fiets kunnen lenen uit een kwaliteitsvolle stock. De fietsen worden dan bij elke wisselbeurt opnieuw nagekeken en indien nodig hersteld, zodat ze opnieuw kunnen worden ingezet voor andere kinderen. Zo heeft een kind altijd toegang tot een kwaliteitsvolle kinderfiets op maat.”

“Vaak te duur”

“Het idee is financieel interessant voor jonge gezinnen, maar het is ook sociaal, duurzaam, milieuvriendelijk en gezond", stelt Bats. “We gaan in onze stad op zoek naar een beter georganiseerde mobiliteit. Hoe meer mensen we warm kunnen maken om zich in de stad met de fiets of te voet te verplaatsen, hoe beter. Te voet is vaak net iets te ver, en de fiets is voor sommige gezinnen met snel opgroeiende kindjes vaak te duur. Een fiets-o-theek kan dus het verschil maken.”

Het Sint-Niklase schepencollege is alvast voorstander van zo’n initiatief. De suggestie om een fiets-o-theek op te starten, zal worden bekeken.