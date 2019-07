Festival Walhalla klaar voor tweedaags feestje: beats in oriëntaalse sfeer JVS

31 juli 2019

20u20 0 Sint-Niklaas Een dance event in de oriëntaalse sfeer met een knipoog naar de Perzische traditie, het moet vrijdag en zaterdag voor een bijzondere feestje zorgen op het festival Walhalla. Dat vindt opnieuw plaats aan de Kwade Plas op de grens van Belsele en Sint-Pauwels. Mooie zandkleurige tenten, torentjes op de omheining, vuurspuwers, buikdanseressen, zelfs een waarzegster en een shishatent om even aan de waterpijp te lurken: de organisatoren van het festival Walhalla laten zich naar goeie traditie weer helemaal gaan.

Het thema van Walhalla is deze keer ‘road to Persia’. Iets helemaal anders dus dan de knipoog naar de nineties met ‘The fresh prince of Bel-Air’ vorig jaar. Toen zakten zo’n 2.700 bezoekers af naar het festival. Een topeditie was het, die bewees dat het festival Walhalla, voordien onder de naam ‘Wouterland’, intussen stevig is verankerd in het zomerse, Wase evenementenaanbod. Bovendien komt zowat 35 procent van de bezoekers van buiten de regio.

Een steile opmars heeft dit festival gemaakt op acht jaar tijd: van een klein tuinfeestje tot een tweedaags evenement voor bijna drieduizend mensen. “En dit wordt meteen ook de meest professionele editie ooit. We werken samen met een externe firma voor de podiumbouw. Dit is een groot evenement geworden, dat echter nog steeds door een kleine groep vrijwilligers in elkaar wordt gestoken. We willen het natuurlijk telkens heel speciaal maken. Daarom gaan we ook de uitdaging aan om het festival elk jaar volgens een compleet ander thema op te bouwen. Dat is een heel creatief proces en heel plezant om te doen, zeker op deze geweldige plek midden in het groen. En de buurt is ook mee. Dat is niet vanzelfsprekend, beseffen we, maar dat maakt het heel aangenaam. We moeten vrijdag om 2 uur en zaterdag om 3 uur stoppen, maar dat doen we telkens al een uur vroeger, zodat het op die tijdstippen écht rustig is”, vertelt Walhalla-organisator Conner Rousseau, sinds kort ook fractieleider voor sp.a in het Vlaams parlement.

Vrijdag start Walhalla met techno op één podium, zaterdag zijn er twee podia die telkens een stukje van de house, urban en technohemel belichten, met een hele reeks gevestigde dj’s aan het roer. Intussen loopt de ticketverkoop zeer goed. “We voelen heel veel enthousiasme. We zijn ook best uniek in de ruime regio. Zoveel gebeurt er hier niet op dit vlak en op deze schaal. We hopen natuurlijk dat onze inspanningen worden geapprecieerd. Er is een spanningsveld met het semi-professionele werk dat we als vrijwilligers verrichten. Ofwel wordt dit een editie die onze verwachtingen zal overtreffen, ofwel wordt het de laatste. We moeten ambitieus én realistisch zijn. Maar we zijn nu vooral klaar voor een héél mooi feestje”, klinkt het.

Walhalla Festival vindt vrijdag 2 en zaterdag 3 augustus plaats. Info en tickets: www.walhallafestival.com.