Festival Krock klaar voor mooie nazomeravond: drie podia rond en onder de Christus Koningkerk JVS

19 september 2019

12u56 3 Sint-Niklaas Met Krock vindt vrijdagavond in Sint-Niklaas het fijne nazomerfestival van de scoutsgroep Sint-Kristoffel plaats.

De scoutsgroep Sint-Kristoffel serveert naar goeie aloude traditie - het is intussen al de 24ste keer - het fijne nazomerfestival Krock, op het scoutsterrein aan de Christus Koningkerk aan de Heistraat. Een heuse krachttoer is het telkens voor de scoutsgroep om een festival voor zo’n 1.500 bezoekers te organiseren, maar ze hebben een stevige reputatie opgebouwd. Al heel wat jonge bands en artiesten op de rand van de doorbraak stonden er op het podium.

Ook deze keer komen er fijne muzikale gasten langs, waarvan sommigen ook een verleden hebben bij deze scoutsgroep. Zo staan er het duo Rafael, eerder dit jaar nog bij de Nieuwe Lichting van Studio Brussel en met Rafael als oud-scoutslid, én hiphopper Irri, die ook nog een geelbruine scoutsdas van de Kristoffels op zolder heeft liggen. Nog op het hoofdpodium vrijdagavond: ‘Get Well’, uit de talentenwedstrijd van De Casino, en BAM.

Tussen de bands door spelen dj’s in ‘The Tower’, het mooie in elkaar gesjorde dj-torentje, met onder meer Stijn Van de Voorde, Wolven in Camouflage, Jay Wall en Herminator. En beats worden geserveerd in de zaal onder de kerk, met deze keer 2Can Beats, 2K2, Jojo B2B Deumil, Nand en T-Boit.

Krock gaat vrijdag al om 17 uur van start met een afterwork. Vanaf 18.15 uur start het festival zelf. Tickets kosten 7 euro in voorverkoop, 10 euro aan de kassa. Kinderen tot 10 jaar mogen gratis binnen. Info en tickets: www.krockfestival.com