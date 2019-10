Femma Nieuwkerken viert 75ste verjaardag JVS

09 oktober 2019

09u29 0 Sint-Niklaas De vereniging Femma heeft in Nieuwkerken de 75ste verjaardag gevierd.

Femma is een vrouwenvereniging met 60.000 leden in 800 groepen in Vlaanderen en Brussel. Jaarlijks organiseert Femma met haar vrijwilligers meer dan 30.000 creatieve, culinaire en sportieve activiteiten.

De afdeling in Nieuwkerken heeft de 75ste verjaardag gevierd. Dat gebeurde met een viering in de parochiekerk, gevolgd door een receptie in Centrum Ten Bos aangeboden door het stadsbestuur, een feestlunch en een optreden van comedian Piv Huluv. Twaalf bestuursleden die al 25 jaar actief zijn, werden in de bloemetjes gezet en kregen een medaille van de stad.