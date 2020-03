Felle rukwinden zorgen her en der voor schade Kristof Pieters

29 maart 2020

17u44 21 Waasland Verspreid over het hele Waasland heeft de wind zondagmiddag op verschillende plaatsen voor schade gezorgd en moest de brandweer ter plaatse komen.

Aan de Koning Elisabethlaan in Sint-Niklaas kwam een metalen plaat los aan de achtergevel van een woning en in de Mercatorstraat vielen dakpannen naar beneden van het dak van een bouwvallig pand. Ook een stuk van de dakgoot dreigde naar beneden te vallen. In de Rollierstraat waaiden enkele dakplaten van een loods weg en deze kwamen op een binnenkoer van een naastgelegen woning terecht. Op een bouwwerf in de Prinses Marie-Joséstraat dreigde een balk naar beneden te vallen. In het parkje naast de Sint-Franciscuskerk aan Wijnveld in Sinaai waaide een kolossale beuk om (foto’s). De mastodont met een omtrek van bijna 3 meter viel gelukkig in de richting van het parkje zelf, waar op dat moment niemand liep.

Op de Oostlangeweg in Doel dreigde een armatuur van de straatverlichting naar beneden te vallen.

In de Kolshoekstraat in Sint-Gillis-Waas liep een woning schade op (foto’s) nadat een grote spar omwaaide en op het dak terechtkwam. Enkele takken doorboorden het dak waardoor er een gat ontstond. De brandweer verzaagde de boom en dekte de schade voorlopig af met een zeil. Nog in Sint-Gillis-Was waaide een reclamebord weg in de Sint-Niklaasstraat en in De Klinge kwam een stuk zinken dakbedekking los, waardoor de dakpannen van een dak dreigden te vallen.

Ook in Stekene vloog een reclamebord weg (foto’s). Dat gebeurde in de Dorpsstraat aan de Bond Moyson.

Aan Polken in Stekene knapte de kruin van een boom af (foto) en deze dreigde op een fietspad te vallen.

In de Kapelstraat in Steendorp blies een windstoot een topgevel omver. Deze belandde op het dak van een naastgelegen woning dat eveneens schade opliep.