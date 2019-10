Feestweekends bij Krea en Colifac JVS

16 oktober 2019

10u25 0 Sint-Niklaas Feest bij Krea en Colifac in Sint-Niklaas in oktober, waar de verbouwingen nu helemaal achter de rug zijn. In de weekends van 19-20 én 26-27 oktober is er heel wat te beleven.

De meubel- en interieurzaken Colifac en Krea aan de Heidebaan in Sint-Niklaas hebben er enkele drukke jaren op zitten. Het familiebedrijf heeft grondige vernieuwingen doorgevoerd. “Nu de verbouwingen bij Colifac achter de rug zijn, voelen we ons er echt thuis. De overvloed aan licht en ruimte, de nieuwe lay-out en mooie collecties zorgen ervoor dat de nieuwe toonzaal een aangename plek is om te vertoeven”, klinkt het. “Ook bij Krea zijn er heel wat vernieuwingen gebeurd. Wij en het hele team zijn blij dat die verbouwingsperiode achter de rug is, dat we ons nu weer volop kunnen concentreren op het selecteren van kwalitatieve en mooie meubelprogramma’s. We zijn een familiebedrijf en we proberen dan ook echt met beperkte teams heel veel te realiseren. De voorbije jaren zijn onze teams erg flexibel geweest en hebben we allemaal samen volop gebouwd aan die nieuwe winkels.”

Genoeg redenen om in oktober feestweekends te houden, met acties en kortingen voor klanten. De nieuwe collecties worden in de kijker gezet, er is live-muziek en er is heel wat animatie. In het midden van de winkel is er koffiebar Karamel. “Dat is de plaats waar het huis van mijn grootouders stond, de stichters van Colifac, en waar je nu even tot rust kan komen met een kopje koffie en iets zoets”, aldus Marieke Van den Poel van Colifac-Krea.

Info: www.krea.be/promoties/feestweekends