Feestje vanaf 7 uur ‘s ochtends op Grote Markt: jongeren massaal op de afspraak voor Dag van de Jeugdbeweging JVS

18 oktober 2019

10u10 0 Sint-Niklaas Op de Grote Markt van Sint-Niklaas is vrijdagochtend de Dag van de Jeugdbeweging begonnen met een groot feestje.

Op een gewone schooldag rollen jongeren met slaapoogjes om 7 uur uit bed, maar vrijdagochtend stonden ze op dat moment al massaal klaar om een feestje te bouwen. In deelgemeenten Sinaai, Belsele en Nieuwkerken waren om 6.30 uur al fietskaravaans richting Grote Markt vertrokken. Sint-Niklaas is een stad met zeer actieve jeugdbewegingen en dat werd bij het ochtendgloren meteen duidelijk. Een massa jongeren stroomde tussen 7 en 7.30 uur toe op de Grote Markt om de Dag van de Jeugdbeweging in stijl in te zetten. In geen enkele andere Vlaamse stad of gemeente wordt deze dag zo uitgebreid en massaal gevierd.

Voor al die jongeren waren er vanochtend boterkoeken, chocomelk en fruitsap, maar vooral ook beats en een uitgelaten sfeer. En zo blijft het de hele dag. Vrijdagmiddag tussen 12 en 13 uur is er een picknick op de Markt, vanaf 15.30 uur gaat het feestje verder met heel wat animatie en een optreden van Slongs.