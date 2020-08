FC Gerda Waasland failliet verklaard: “Maar willen verzet aantekenen tegen faillissement en clubwerking verderzetten” Joris Vergauwen

26 augustus 2020

18u46 0 Sint-Niklaas Voetbalclub FC Gerda Waasland is vorige week bij verstek failliet verklaard. De Sint-Niklase club, die uitkomt in derde provinciale, bekijkt nu welke mogelijkheden er zijn om dat faillissement alsnog aan te vechten en de clubwerking verder te zetten. Bij de club zijn zo'n tweehonderd spelers aangesloten.

Vorige week werd FC Gerda Waasland, met thuisbasis aan de de Pastoor Copstraat, failliet verklaard. De club was gedagvaard wegens een aanzienlijk bedrag aan openstaande schulden. Er werd al een curator aangesteld.

Bij de club is men nu aan het bekijken welke mogelijkheden er zijn om verzet aan te tekenen tegen het faillissement. Schepen voor Sport Peter Buysrogge (N-VA) zat woensdagmiddag samen met bestuursleden van FC Gerda Waasland om de situatie te bespreken. “Naar mij toe wordt de hoop uitgedrukt om de werking te kunnen verderzetten. De volgende dagen zullen uitwijzen wat de juridische mogelijkheden zijn en of een beroepsprocedure tegen dat faillissement kans maakt. De club hoopt evenwel nog in derde provinciale te kunnen starten.”

De stad heeft zijn bezorgdheid uitgedrukt over het lot van de jeugdspelers die dreigen op straat te komen staan en over de situatie van de spelers van de A-kern, die al volop aan de voorbereiding van het nieuwe seizoen bezig waren. De club telt een tweehonderdtal aangesloten spelers. FC Gerda Waasland zou nog geen inschrijvingsgelden hebben geïnd voor het nieuwe seizoen.

Voorzitter Fisnik Syla verblijft momenteel nog in het buitenland. Hij zal er bij het volgende overleg met de stad bij zijn. “We hebben een afspraak gemaakt voor volgende week, om na te gaan hoe de situatie evolueert en hoe we ervoor kunnen zorgen dat de club- en jeugdwerking kan gegarandeerd blijven. Ik ken natuurlijk de financiële situatie niet. Het is moeilijk om in te schatten of de club hier nog uit kan geraken. Dat moet de komende dagen intern gebeuren”, aldus de schepen.

Accommodatie

De terreinen en de infrastructuur van FC Gerda Waasland zijn eigendom van de stad. De club huurt de accommodatie. Wat er moet gebeuren in geval van een faillissement? “Het is nog te voorbarig om daar op in te gaan”, stelt Buysrogge. “Ik koester zelf nog de hoop dat de clubwerking kan blijven bestaan. Eventuele andere pistes zijn op dit moment niet aan de orde.”

FC Gerda werd in 1938 opgericht en bleef bestaan tot 2002, toen de eigenaars van de terreinen aan de Klokkedreef, waar zich nu het Welzijnshuis en woonzorgcentrum De Gerda bevinden, de gronden verkochten. Een nieuwe start kwam er in 2002 met SK Gerda Sint-Niklaas op Puyenbeke en vanaf 2009 met een eigen stek in de Pastoor Copstraat. Vorig jaar veranderde de naam in FC Gerda Waasland.