Farm Food Festival zet lokale land- en tuinbouw in de kijker JVS

23 augustus 2019

10u33 0 Sint-Niklaas Komende zaterdag vindt op het landbouwbedrijf ‘s Hondshof in de Kuildamstraat in Sint-Niklaas het Farm Food Festival plaats.

Het Farm Food Festival is intussen aan de derde editie toe. Het is een initiatief van de KVLV Agra, een vereniging van vrouwen actief op een land- of tuinbouwbedrijf. Zij zien dit evenement als de ideale manier om de consument te overtuigen van het belang van de korte keten: “Verse producten recht van het veld, heerlijke gerechtjes voor een eerlijke prijs”, klinkt het. Heel wat land- en tuinbouwbedrijven uit de regio Waas en Dender bieden er lekkere bereidingen aan met producten van hun bedrijf.

De vorige edities waren een groot succes, met telkens enkele duizenden bezoekers. De beleving van de boerderij staat centraal, met deze keer ook een kinderboerderij. Verder zijn er springkastelen, heel wat kinderanimatie, een optreden van The Aardvarks, een dj en streekbieren.

De toegang is helemaal gratis. Het Farm Food Festival vindt zaterdag 24 augustus plaats van 17 tot 22 uur op ‘s Hondshof in de Kuildamstraat 12 in Sint-Niklaas. Info: www.kvlv.be/Agra.