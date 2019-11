Familiehulp organiseert ‘strijkmarathon’ voor Warmste Week: “Medewerkers strijken 24 uur lang voor het goede doel” JVS

12 november 2019

12u25 0 Sint-Niklaas Familiehulp organiseert een strijkmarathon in Sint-Niklaas voor de Warmste Week. 24 uur lang, van vrijdag 13 december om 12 uur tot zaterdag 14 december om 12u, zullen medewerkers van Familiehulp strijken voor het goede doel.

De strijkmarathon vindt plaats in het regiokantoor van Familiehulp, in de Gasmeterstraat 81C in Sint-Niklaas. Mensen kunnen een strijkbeurt reserveren via mail en betalen 10 euro voor het eerste half uur en 5 euro per extra half uur strijken. De opbrengst gaat naar ‘National Domestic Workers Movement’ van zuster Jeanne De Vos, een organisatie die strijdt voor betere arbeids- en levensomstandigheden van huishoudpersoneel in India.

Iedereen kan strijkmanden binnenbrengen op vrijdag 13 december tussen 12 uur en middernacht. Oppikken kan op zaterdag 14 december tussen 7 uur en 11 uur. Een strijkbeurt aanvragen, kan via een mail naar andrea.roegiers@familiehulp.be.

