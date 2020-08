Facebook verwijdert foto’s van chocoladen Zwarte Pieten wegens “haatdragend”. Chocolatier Wim Vyverman: “Hier ben ik toch van geschrokken” Joris Vergauwen

26 augustus 2020

17u01 92 Sint-Niklaas Het was even schrikken voor chocolatier Wim Vyverman uit Sint-Niklaas. Hij kreeg van Facebook het bericht kreeg dat twee foto’s van hem worden verwijderd omwille van het “haatdragende” karakter ervan. Op de foto’s toont hij de chocolade Zwarte Pieten die hij in zijn chocoladeatelier maakte.

De Sint-Niklase chocolatier Wim Vyverman, die vorig jaar nog de beste Belgische praline maakte, zal in de toekomst wel twee keer nadenken vooraleer hij nog eens een foto van één van zijn Zwarte Pieten op Facebook of Instagram post. Vanaf deze maand is Facebook begonnen met foto’s en video’s te verwijderen van Zwarte Piet en dat heeft de chocolatier meteen mogen ondervinden. Facebook zegt deze maatregel te nemen om online discriminatie tegen te gaan. Concreet staat in de nieuwe richtlijnen dat foto’s van Zwarte Pieten met de combinatie van een geschminkt gezicht en andere stereotiepe kenmerken - dikke lippen en krulletjeshaar bijvoorbeeld - verwijderd kunnen worden. Dat het echter ook geldt voor chocolade Zwarte Pieten is enigszins verrassend.

“Ik was echt geschrokken toen ik woensdag de melding kreeg dat ik een aanstootgevende foto had gepost. Het gaat om een foto waarop ik een chocolade figuur van Zwarte Piet uit de vorm haal in mijn atelier. Natuurlijk ziet die figuur zwart, het is immers zwarte chocolade. Dan kreeg ik nog een melding van een andere foto, waarop nog chocolade figuren te zien zijn. Ik heb de optie aangeklikt om het verwijderen van die foto’s te herbekijken, maar ik vrees dat dat niet veel zal uithalen”, vertelt de chocolatier.

Chocolade roetpieten

Heel frappant, dus. “Ik vermoed dat iemand echt op zoek is gegaan naar foto’s op de socialemediaplatforms en ook mijn foto’s heeft gerapporteerd. Ik ben niet snel kwaad, maar dit vind ik er wel wat over. Dit heeft toch niks met haat of racisme te maken. Het is een chocolade figuur, niet meer dan dat.”

Beelden van de zogenaamde roetpiet - met vegen in het aangezicht en zonder rode lippen of krullen - blijven mogelijk op Facebook en Instagram. Dan maar chocolade roetpieten? “Tja, ik weet het zelf ook niet goed. Het is moeilijk om roetpieten te maken in chocolade, maar ik ben er wel over aan het nadenken. Ik wil niemand tegen de borst stoten. Ik heb een zaak waar iedereen zich welkom moet voelen, met welke overtuiging dan ook. Je wordt als het ware in deze situatie gedwongen. Ik zal dus proberen om chocolade figuren te maken met vegen op het gezicht, in een andere kleur. Een Zwarte Piet in pure chocolade is natuurlijk een klassieker. Die wordt veel meer verkocht dan een Zwarte Piet in witte chocolade. Maar ik zal er op inspelen, om iedereen tevreden te stellen. Ik vraag me wel af wat het Sint-Niklase stadsbestuur gaat doen de komende Sinterklaasperiode, als Stad van de Sint. Al een paar jaar is deze discussie aan de gang, maar het wordt erger, als zelfs mijn chocolade figuren nu al worden geviseerd."

