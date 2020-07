Extra zomersfeer in stadspark: kasteel Walburg pakt uit met zomerterras Mel’s Bar Joris Vergauwen

09 juli 2020

21u41 0 Sint-Niklaas In het stadspark opent vrijdag Mel’s Bar, een nieuw zomerterras van Kasteel Walburg. Tot eind augustus is het alle dagen open.

Om de zomervakantie in eigen land toch wat extra glans te geven, schakelen heel wat horecazaken een tandje bij. Ook Kasteel Walburg zorgt in het stadspark voor extra beleving met het zomerterras Mel’s Bar, een knipoog naar uitbaatster Melissa Verniers.

Op de plek waar normaal gezien de Parkconcerten op dinsdagavond zouden plaatsvinden, opent vrijdag dat zomerterras, met een bar in een container, een festivaltentje en een honderdtal zitplaatsen. “Door de coronaregels hebben we op het terras van het kasteel een aantal zitplaatsen verloren. We hebben nagedacht over een manier om dat te compenseren. En we zitten hier in een prachtig park, met veel ruimte en groen, waar weinig te doen is deze zomer. Daarom kwamen we op het idee om hier een zomerterras in te richten met een aparte bar”, vertellen Melissa Verniers en Tom Spilliaert, die de komende vijftig dagen de bar zal bemannen.

Het park is door het goeie weer de voorbije maanden al een populaire plek geworden voor vele inwoners. Mel’s Bar wil dat nog gezelliger maken. “We gaan hier een leuke plek van maken, met frisse drankjes en cocktails, op een open plek in het park zonder afsluiting rond. Dit is geen concurrentie voor andere horecazaken, wel een aanvulling. Vele mensen blijven thuis deze zomer, vele mensen willen in eigen stad en streek op leuke plekjes hun vrije tijd beleven. Allemaal samen kunnen we daar toe bijdragen.”

Mel’s Bar is vanaf vrijdag 10 juli open. Tot 30 augustus blijft het zomerterras open, elke dag van 12 tot 23 uur.