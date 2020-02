Extra voorstelling voor Marc de Bel-musical ‘Mette’ JVS

03 februari 2020

19u07 0 Sint-Niklaas In april brengt Bohemian Productions de musical Mette in Sint-Niklaas. De ticketverkoop loopt als een trein. Daarom is er nu een extra voorstelling gepland op zaterdag 25 april.

Bohemian Productions waagt zich voor het eerst aan de creatie van een eigen musical. ‘Mette’ is gebaseerd op het bekroonde boek van jeugdauteur Marc De Bel. “De première is nog niet meteen in zicht, maar toch zijn er al meer dan 1.000 tickets verkocht voor de musical Mette”, laat Bohemian Productions weten. “Daarom is er nu al een extra voorstelling gepland op zaterdag 25 april om 15 uur. De tickets voor deze voorstelling staan net online en bieden nog uitstekende zitjes.”

Info en tickets: www.bohemianproductions.be