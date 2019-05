Extra veiligheidsmaatregelen op De Ster bij eerste zomerse weekend JVS

31 mei 2019

17u55 5 Sint-Niklaas Op het provinciaal recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas worden dit weekend extra veiligheidsmaatregelen genomen. Het eerste warme weekend komt er immers aan. In totaal zullen twaalf mensen van de lokale politie, beveiligingsfirma G4S en van De Ster zelf waken over de veiligheid op het domein. Op De Ster is ook nog een zwemverbod van kracht dit weekend.

In verscheidene recreatiedomeinen worden dit weekend extra veiligheidsmaatregelen genomen. Dat gebeurt ook op provinciaal domein De Ster in Sint-Niklaas. “We zetten inderdaad extra beveiliging in. Het gaat om vier mensen van securityfirma Group4, naast onze eigen veiligheidsmensen en de politie”, schetst De Ster-directeur Pieter Debaets.

De lokale politie zet op een drukke dag op De Ster vier tot zes mensen in, naargelang het moment van de dag. De agenten begeleiden de bussen die aan De Ster arriveren en houden een oogje in het zeil aan de kassa. Op het domein zelf zijn de vier veiligheidsmensen van beveiligingsfirma G4S actief, samen met twee bewakers van De Ster zelf. Daarmee worden in totaal twaalf mensen ingezet voor de veiligheid op het domein dit weekend.

Extra omheining

De maatregelen uit het verleden hebben de voorbije jaren hun nut bewezen, onder meer met de bewakingscamera’s en de identiteitscontrole aan de kassa. “Dat heeft er toe bijgedragen dat er minder problemen zijn geweest. We zetten echter nog verder in op veiligheid. Zo is de omheining volledig versterkt. De voorbije maand hebben we nog 1.700 meter extra omheining geplaatst. We weten dat er nog een paar zwakkere plekken zijn, maar daar werken we verder aan.”

Op De Ster verwacht men ook nog niet echt problemen. “Het is het eerste verlengde weekend met warm weer, maar het is zaterdag ook maar de eerste dag met temperaturen tot bijna 30 graden. Meestal zijn de gemoederen meer verhit bij de derde dag met zo’n temperaturen. Dat zijn klassieke fenomenen. Maar niettemin zullen we alert zijn dit weekend”, aldus Debaets.

Zwemverbod

Hoewel er temperaturen van 28 graden worden voorspeld, geldt er dit weekend nog een zwemverbod op De Ster. “De watertemperatuur bedraagt 15 à 16 graden. Dat is echt nog te koud om te zwemmen. Vele mensen denken dat het goed weer is en dat er meteen kan worden gezwommen, maar het water is helemaal nog niet voldoende opgewarmd en dus is het onverantwoord om te zwemmen. De rode vlag zal daarom uithangen aan de zwemvijver. Er zijn wel redders aanwezig, om toezicht te houden op kinderen die met de voeten in het water gaan, en vooral ook om de EHBO-post te bemannen.”

