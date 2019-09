Extra gemeenteraad volgende dinsdag: stad en Unigro beëindigen geschil rond oostelijke tangent vóór zitting Raad van State op vrijdag JVS

17 september 2019

15u30 0 Sint-Niklaas De gemeenteraad komt volgende week in Sint-Niklaas twee keer bijeen. Dinsdag is er een extra zitting gepland om het akkoord te bekrachtigen in het geschil met Unigro. Het bedrijf stapte naar de Raad van State voor de schorsing en nietigverklaring van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke tangent. Vrijdagmiddag 27 september buigt de Raad van State zich over dat dossier, maar in de laatste rechte lijn voor die zitting hebben de advocaten toch nog een akkoord gevonden. Omdat de gemeenteraad pas vrijdagavond zitting heeft, moet in een extra zitting op dinsdag de dading goedgekeurd worden.

Saint Brice NV, de vennootschap achter Unigro, stapte na de vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke tangent in 2017 naar de Raad van State. Het bedrijf is gevestigd aan de N70 en het Europark-Zuid en zag mogelijke toekomstige ontwikkelingen gedwarsboomd worden door de gewestplanbestemming. Unigro had een andere kijk op de planologische invulling van de site. “Een technische kwestie, maar een heel belangrijk dossier”, stelt schepen voor Stadsontwikkeling Carl Hanssens (N-VA). “De stad heeft onderhandelingen gevoerd om tot een akkoord te komen, om een mogelijke negatieve uitspraak van de Raad van State te vermijden.”

Wederzijdse toegevingen

De NV Saint Brice, het Vlaams gewest en de stad zijn bereid om een dading af te sluiten, op basis van wederzijdse toegevingen. De stad geeft onder meer goedkeuring voor een extra ontsluiting van Unigro via de weg naast de BMW-garage en het Lidl-distributiecentrum, dat momenteel een fietsverbinding en een brandweg is. “In ruil engageert Unigro zich om afstand te doen van de procedure voor de Raad van State en om geen stokken in de wielen meer te steken bij de ontwikkeling van de oostelijke tangent en het ruimtelijk uitvoeringsplan.”