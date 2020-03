Expo ‘Paint the City Green’ van Daniël Ost wordt verplaatst naar het najaar Joris Vergauwen

19 maart 2020

11u54 0 Sint-Niklaas ‘Paint the City Green’, de grote expo van Daniël Ost die in april zou plaatsvinden in Sint-Niklaas, wordt uitgesteld naar oktober.

‘Paint the City Green’, de overzichtstentoonstelling van bloemenkunstenaar Daniël Ost, zou normaal gezien eind april plaatsvinden in de Salons en De Casino in Sint-Niklaas. In de huidige omstandigheden is dat niet mogelijk. Daarom wordt het evenement uitgesteld. Het zal doorgaan van 16 tot 20 oktober. “Reeds aangekochte tickets blijven geldig en ook het concept blijft onveranderd, net zoals de locaties”, meldt de organisatie.

Met ‘Paint the City Green’ geeft Daniël Ost ter ere van zijn 65ste verjaardag een overzichtstentoonstelling in zijn thuisstad. “Met de hulp van dochter Nele en tal van binnen- en buitenlandse assistenten zal hij de Salons omtoveren tot een waar bloemenparadijs. In de prachtige kamers van het herenhuis worden bezoekers ondergedompeld in de diverse stijlen die Daniël zich doorheen zijn onwaarschijnlijk parcours meester maakte. De expositie leidt vervolgens naar het Casinopark, waar bevriende kwekers onder de esthetische begeleiding van Daniël Ost hun meest bijzondere bomen, planten en bloemen tentoonstellen.”

Info: www.paintthecitygreen.be